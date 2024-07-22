BBP Akyazı belediye meclis grubu 24 Temmuz Basın Bayramını kutladı

​​​​​​​Büyük Birlik Partisinin Emre Özdemir, Ahmet Yıldırım, Engin Özgür ve Engin Karıştan oluşan Akyazı belediye meclisi grubu Akyazı’da görev yapan basın mensuplarına SADABAT Cafe’de verdiği kahvaltı ile 24

Büyük Birlik Partisinin Emre Özdemir, Ahmet Yıldırım, Engin Özgür ve Engin Karıştan oluşan Akyazı belediye meclisi grubu Akyazı’da görev yapan basın mensuplarına SADABAT Cafe’de verdiği kahvaltı ile 24 Temmuz basın bayramlarını kutladı.

Meclis grubunun basına verdiği kahvaltıya BBP İl başkan yardımcısı Eray Yıldız da katılırken, Meclis üyesi Av. Bahadır Gözyuman ise askerde olduğu için katılamadı.

Kahvaltı sonrası konuşan meclis grup sözcüsü Emre Özdemir, siyasiler başta olmak üzere hepimizin gözü kulağı ve de sesi olan değerli basın mensubu dostlarımızın24 Temmuz basın bayramlarını kutluyoruz. Sağlık ve mutluluk içinde nice bayram kutlaması yapmalarını temenni ediyoruz dedi ve yaptıkları davete katıldıkları için de teşekkür etti.

Gazeteciler adına da Salim Özyılmaz, Ali Yıldırım, Ali Şanlı ve Ömer Dere’de birer konuşma yaptılar, onlarda yapılan davet için BBP Akyazı Belediye meclis grubuna teşekkür ettiler.

Gayet güzel bir ortamda başlayan ve sohbet ve karşılıklı soru, sorulara verilen cevaplarla devam eden kahvaltı toplu resim çekimi ile son buldu.