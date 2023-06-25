Bayram trafiğinde kalanların yardımına Başkan Soykan koştu

​​​​​​​Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, 9 günlük bayram tatili öncesinde oluşan uzun araç kuyrukları sebebiyle yolda kalan vatandaşların yardımına koştu.

Araçların uzun kuyruklar oluşturduğu Anadolu Otoyolu’na çıkan Başkan Soykan, yolda kalan vatandaşlara su ve yiyecek ikramında bulundu.

Kurban Bayramı sebebi ile verilen 9 günlük tatili memleketlerinde geçirmek isteyen vatandaşlar D-100 karayolu ve Anadolu Otoyolu’nda uzun kuyrukların oluşmasına sebep oldu. Akyazı ve Hendek mevkilerinde oluşan yoğunluk sebebi ile trafik birçok kez durma noktasına gelirken araçları ile yolda kalan vatandaşlar uzun süreler beklemek zorunda kaldı.

Trafikte uzun süre bekleyen vatandaşların yardımına ise Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan koştu. Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Öztürk, Belediye Meclis Üyesi Naci Çavdar, muhtarlar ve belediye personeli ile birlikte Anadolu Otoyolu’na çıkan Başkan Soykan, yolda kalan vatandaşlara su ve yiyecek ikramında bulundu.

Memleketlerine gitmek için yola çıkan ve yolda kalan vatandaşlara yardımda bulunmak istediklerini ifade eden Belediye Başkanı Bilal Soykan, “ İlçemiz sınırları içerisinden geçen Anadolu Otoyolu’nda sabahın erken saatlerinden itibaren trafik yoğunluğu yaşanıyor. Belirli saatlerde ekip arkadaşlarımızı buraya yönlendirdik ve su dağıtılmasını sağladık. Ancak yoğunluğun devam etmesi sonrasında biz de buraya gelerek vatandaşlarımıza su ve yiyecek ikramında bulunduk, bayramlarını kutladık. İnşallah tüm vatandaşlarımıza sağ salim gidecekleri yerlere ulaşırlar. Güzel başladığımız bayramı yine güzelliklerle bitirelim inşallah” diye konuştu.