Bayraktar,Güldal ve Yavuz TMO alım noktasını ziyaret etti

Akyazı Ziraat odası başkanı Ali Şener Bayraktar ile birlikte TMO Akyazı fındık alım noktasını ziyaret ederek çiftçilerimizle bir araya geldi. Fındık alım şartları ve randımanla ilgili çiftçileri dinlediler

TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal ve AK parti Genel Başkan Yardımcısı Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz Akyazı Ziraat odası başkanı Ali Şener Bayraktar ile birlikte TMO Akyazı fındık alım noktasını ziyaret ederek çiftçilerimizle bir araya geldi. Fındık alım şartları ve randımanla ilgili çiftçileri dinlediler

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), Akyazı’da fındık alım deposu açtı Akyazı Ziraat Odası Başkanı Ali Şener Bayraktar'ın çalışmaları ile yoğun talebin olduğu Akyazı’da TMO tarafından fındık alım deposu açıldı. Üreticilerin odadan ve TMO'nun internet sayfasından randevu alabileceği belirtildi.