BAYRAKTAR KARDEŞLERDEN AĞABEYLERİ ŞİNASİ BAYRAKTAR’A SON GÖREV

​​​​​​​Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi ve Akyazı Ziraat Odası başkanı Ali Şener Bayraktar'ın ağabeyi olan Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 69 yaşında hayatını

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi ve Akyazı Ziraat Odası başkanı Ali Şener Bayraktar'ın ağabeyi olan Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 69 yaşında hayatını kaybeden Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Zeki Şinasi Bayraktar için evinin bahçesinde 3. Gün mevlit okuması yapıldı.

Akyazı ilçe müftüsü Kamil Özcan Demir ve ilçenin tanınmış hocalarının okuduğu Kuran okuması ve yapılan dualar sonrası davetlilere yemek ikramında bulunuldu.

Kalabalık bir davetlinin katılımı ile gerçekleşen okuma programına İlçe Kaymakamı Mustafa İkbal Eşki,Türk İş genel başkanı Ergun Atalay, Sakarya Muhtarlar federasyonu başkanı Erdal ERdem, Siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Daire amirleri, Mahalle Muhtarları, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda sevenleri katıldı.

Ağabeylerine son görevlerini yapan ve ebediyete uğurlayan Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi ve Akyazı Ziraat Odası başkanı Ali Şener Bayraktar katılım gösterenlere teşekkür ettiler.