BAYRAKTAR CHP'Yİ ZİYARET ETTİ

Akyazı Ticaret Borsa ı yönetim kurulu başkanı Ali Şener Bayraktar, yaptıkları Borsa seçimi sonrası kendisini ziyaret eden

Akyazı Ticaret Borsa ı yönetim kurulu başkanı Ali Şener Bayraktar, yaptıkları Borsa seçimi sonrası kendisini ziyaret eden ve hayırlı olsun temennisinde bulunan CHP Akyazı İlçe başkanlığı binasına giderek iade-i ziyaret yaptı.

Akyazı’nın var olan sorunları ve sorunların giderilmesi konularında yapılan konuşmalardan sonra ziyaretini sonlandıran Bayraktar’a bu ziyarette Meclis başkanı Vedat Böcek eşlik etti.

Ziyaret sonrası açıklama CHP Akyazı İlçe başkanı Mustafa Sağır’dan geldi. Sağır, yapılan ziyaret için Bayraktar ve Böcek’e teşekkür etti ve kendilerine yeni çalışma döneminde başarı diledi.

Bayraktar ve Böcek’in yaptığı ziyarette bazı CHP İlçe yönetim kurulu üyeleri de ev sahipliği yaptı.