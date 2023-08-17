BAYRAKTAR AİLESİNDEN BİR ACI KAYIP

Akyazıİlçesi Yeni mahalle halkından merhum Cemalettin BAYRAKTAR'ın oğlu, Bahattin Bayraktar’ın abisi, Hakan ve Furkan

Akyazıİlçesi Yeni mahalle halkından merhum Cemalettin BAYRAKTAR'ın oğlu, Bahattin Bayraktar’ın abisi, Hakan ve Furkan Bayraktar’ın Babaları,Şinasi,Şemsi, Şener ve Soner Bayraktar’ın amcasının oğlu, İmam Hatip Lisesi Emekli Memuru Ziyattin Bayraktar geçirdiği bir trafik kazası sonrası hayatını kaybetti.

Merhum Ziyattin Bayraktar’ın Cenazesi bugün Akyazı Nuru Osmaniye camiinde kılınan ikindi namazına müteakip orman işletmesi yanındaki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine Bayraktar ailesinin yanı sıra, yakınları ve çok sayıda seveni katıldı.

Merhum Ziyattin Bayraktar’a Allah’tan rahmet, yakınları ve sevenlerine başsağlığı dileriz. BİZİM AKYAZI

Taziye: Oğlu Hakan Bayraktar 05468436752