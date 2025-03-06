Vefat
Giriş Tarihi : 06-03-2025 22:47

BAYKAL AİLESİ BİR BÜYÜĞÜNÜ KAYBETTİ

​​​​​​​İlçemiz Ömercikler Mahallesi halkından merhum Nafiz Baykal'ın eşi. Merhum Hünkar Baykal ve Erol Baykal'ın anneleri Ferhat, Merhum Fırat ve Belediyemiz personeli Serhat Baykal'ın Babaanneleri.

BAYKAL AİLESİ BİR BÜYÜĞÜNÜ KAYBETTİ

İlçemiz Ömercikler Mahallesi halkından merhum Nafiz Baykal'ın eşi. Merhum Hünkar Baykal ve Erol Baykal'ın anneleri Ferhat, Merhum Fırat ve Belediyemiz personeli Serhat Baykal'ın Babaanneleri. Şenol ,Levent, Birol ,Ali ,Okan ve Hakan Baykal'ın yengeleri Nermin Baykal vefat etti.

 Cenazesi bugün Gazi Süleymanpaşa Camii'nde kılınan öğlen namazına müteakip aile mezarlığına defnedildi.

Merhumeye Cenab-ı Allah'tan rahmet yakınlarına sabırlar niyaz ederiz. Mekanı cennet olsun. BİZİM AKYAZI

Taziye: Serhat BAYKAL : 05332468379

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