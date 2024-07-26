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Akyazı Güncel
Giriş Tarihi : 26-07-2024 00:06

BAYANLARA MÜJDE: PARÇA KUMAŞ, İKİNCİ EL EŞYA VE ANTİKA PAZARI AKYAZI’DA DA AÇILDI.

zun yıllar önce Sakarya merkezde açılan ve ilçemiz bayanlarının büyük ilgi gösterdiği parça kumaş başta olmak üzere ikinci el eşya  ve antika ürünlerinin pazarlandığı sosyete pazarı Akyazı’da da açıldı.

BAYANLARA MÜJDE: PARÇA KUMAŞ, İKİNCİ EL EŞYA VE ANTİKA PAZARI AKYAZI’DA DA AÇILDI.

Uzun yıllar önce Sakarya merkezde açılan ve ilçemiz bayanlarının büyük ilgi gösterdiği parça kumaş başta olmak üzere ikinci el eşya  ve antika ürünlerinin pazarlandığı sosyete pazarı Akyazı’da da açıldı.

 

Her hafta Perşembe günleri Akyazı Sosyal Gelişim Merkezi yanındaki cadde üzerinde kurulan pazarın ilk günü Akyazılı bayanların akınına uğradı.

Pazarın Akyazı’da açılması bu güne kadar her hafta Akyazı’dan Adapazarı ve Arifiye Pazarlarına gitmekte olan Akyazılı bayanları da oldukça rahatlattı. Bayanlar hem yol parası vermekten kurtuldular ve de zamandan kazanmış oldular.

 

Bu tür pazarlara aşırı ilgi gösterilmesinin sebebinin mağaza fiyatlarına göre çok daha ucuz olması gösterilirken Akyazı esnafının da olumsuz yönde etkileneceği muhakkak.

 

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