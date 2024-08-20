Batuhan Yolcu çakı gibi asker olacak

​​​​​​​Büyük Birlik Partisi Akyazı İlçe başkanı Naim Yolcu oğlu Batuhan’ı dualar eşliğinde asker ocağına gönderdi.

Büyük Birlik Partisi Akyazı İlçe başkanı Naim Yolcu oğlu Batuhan’ı dualar eşliğinde asker ocağına gönderdi.

Askerlik görevini yapmak için Manisa’ya gidecek olan oğlu Batuhan için işyerinin önünde bir uğurlama töreni düzenleyen BBP Akyazı İlçe başkanı Naim Yolcu, oğlumu en şerefli görev oylan askerlik görevini ifa etmesi için birliğine yolcu ediyoruz. Çok mutluyum. Çok sevinçliyim. Çünkü ben şu anda bir asker babasıyım dedi.

Düzenlenen uğurlama törenine siyasiler, STK başkan ve yöneticileri, Mahalle Muhtarları ile sevenleri katıldı.