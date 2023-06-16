BATAKKÖY’LÜ ÖZTÜRK AİLESİ YASTA

Akyazı belediye başkan yardımcısı Mehmet Öztürk, MHP Akyazı ilçe başkan yardımcısı Keramettin Öztürk’ün halaları Semiha Öztürk dualar ve gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.
İlçemiz Batakköy Mahallesi halkından Şeref, Güngör, Keramettin, Savaş, Ümit, Erdoğan ve Mehmet Öztürk'ün Halaları Semiha Öztürk vefat etti.
Cenazesi bugün Batakköy Mahallesi Camii'nde Cuma sonrası kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında dualar ve gözyaşları arasında toprağa verildi.
Merhume Semiha Öztürk’e Allah’tan rahmey, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz. BİZİM AKYAZI