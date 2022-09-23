Başkan Yardımcısı Çakmak Milletvekili misafirini Çiğdem yaylasında ağırladı

​​​​​​​Akyazı Belediye başkan yardımcılarından Mehmet Çakmak’ın geçtiğimiz günlerde kendisini ziyarete gelen Ak Parti Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya misafiriydi.

Akyazı Belediye başkan yardımcılarından Mehmet Çakmak’ın geçtiğimiz günlerde kendisini ziyarete gelen Ak Parti Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya misafiriydi.

Misafirini de yanına alarak çiğdem yaylasına çıkan belediye başkan yardımcısı Mehmet Çakmak, misafirini en iyi şekilde ağırladı, birlikte kaldıkları süre içinde siyasetinde olduğu hoş sohbette bulundular ve yenilen yemek, içilen çay ve kahvelerden sonra çiğdem yaylasından ayrılıp İlçe merkezine döndüler ve bir müddet sonra da başkan yardımcısı Çakmak misafirini Akyazı’dan uğurladı.

Uğurlamadan sonra açıklama başkan yardımcısı Çakmak’tan geldi. Çakmak bugün değerli bir misafirimi ağırlamanın engin mutluluğun yaşadım. Değerli Milletvekilimize ziyareti için teşekkür ediyorum dedi.