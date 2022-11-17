Başkan ve Muhtardan yeni SEDAŞ müdürüne ziyaret

Muharrem Üstüner’in göreve başlamasıyla birlikte Mahalle Muhtarları başta olmak üzere ziyaretlerde aralıksız yapılmaya başlandı.

SEDAŞ Akyazı Şube Müdürü Murat Pehlivan’ın ayrılması ile boşalan Şube Müdürlüğü koltuğuna atanan Muharrem Üstüner Akyazı’ya gelerek yeni görevine başladı.

Muharrem Üstüner’in göreve başlamasıyla birlikte Mahalle Muhtarları başta olmak üzere ziyaretlerde aralıksız yapılmaya başlandı.

Belediye Başkanı Bilal Soykan’da SEDAŞ’ın yeni Şube Müdürü Muharrem Üstüner’i ziyaret edenler arasındaki yerini aldı. Altındere Gündoğan Mahalle Muhtarı Metin Yiğit de Belediye Başkanı Soykan’la birlikte SEDAŞ’ın yeni Şube Müdürü Üstüner’i ziyaret etti.

Yapılan ziyaretlerden ve bu ziyaretlerde kendisine verilen destek sözlerinden mutlu olduğunu söyleyen SEDAŞ Akyazı Şube Müdürü Üstüner, el birliğiyle güzel İlçe Akyazı’mıza hizmet edeceğiz dedi.