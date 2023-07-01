Başkan Soykan’dan vefalı davranış

​​​​​​​Akyazı Belediye başkanı Bilal Soykan bayram arifesinde ve bayram günü yaptığı mezarlık ziyaretleri dikkat çekti.

Akyazı Belediye başkanı Bilal Soykan bayram arifesinde ve bayram günü yaptığı mezarlık ziyaretleri dikkat çekti.

Beraberinde Ak Parti Akyazı İlçe başkanı Mesut Ekrem ve Başkan yardımcısı Mehmet Öztürk olduğu halde ilk mezarlık ziyaretini geçtiğimiz günlerde geçirdiği kalp krizi sonrası hayata veda eden Erenler Belediye başkanı Fevzi Kılıç’ın mezarına giderek yaptı.

Başkan Soykan ve beraberindekiler daha sonra İstanbul’da yine kalp krizi geçirerek hayata veda eden Akyazı’nın eski belediye başkanı Yaşar Yazıcı, sonrasında da dini bakımından Akyazı’ya önemli hizmetler yapan Kurra Hafız Hüseyin Harputoğlu’nun mezarlarını ziyaret ederek ziyaret yaptığı mezarların başında dualarını yaptılar.

Mezarlık ziyaretlerini sosyal medya hesabından paylaşan Belediye Başkanı Bilal Soykan’ın bu ziyaretleri “ işte vefa budur” diyen Akyazılılar tarafından takdir edildi.