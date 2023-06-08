BAŞKAN SOYKAN'DAN TEŞEKKÜR MESAJI

Akyazı belediye başkanı Bilal Soykan pazar günü 58.si yapılan Akbalık güreşleri ile ilgili olarak sosyal medya hesabından bir teşekkür mesajı yayınladı.

Akyazı belediye başkanı Bilal Soykan pazar günü 58.si yapılan Akbalık güreşleri ile ilgili olarak sosyal medya hesabından bir teşekkür mesajı yayınladı.

Başkan Soykan’ın mesajı şöyle;

Bugün Akyazı’mız Ata sporumuz güreşle Akbalık Er meydanında bir başka güzeldi.

58. Akbalık yağlı güreşlerini pehlivanlarımızın kıran kırana geçen müsabakaları ile büyük bir coşku ve heyecanla gerçekleştirdik.

Katılımları ile onurlandıran İl ve İlçe protokolümüze, değerli hemşerilerimize, pehlivanlarımıza, misafirlerimize ve basın mensuplarımıza şükranlarımızı sunuyorum.

Güreş ağamıza ve ekibine, komite başkanımız ve üyelerine, İlçe Spor Müdürümüze ve ekibine, Akbalık Mahalle Muhtarımıza, Akyazı belediyemizin değerli personeline, organizasyonda emek veren herkese azim ve gayretleri için gönülden teşekkürlerimi sunuyorum.

Er meydanında Ata sporumuzu layıkıyla sergileyen pehlivanlarımızı yürekten tebrik ediyorum.

Akyazı’mız her alanda geliştirmeye ve tanıtmaya, ilçemizde güz el eserleri hizmete sunmaya, hemşerilerimizin düşüncelerinde hoş bir sada bırakmaya devam edeceğiz.