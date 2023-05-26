BAŞKAN SOYKAN’DAN MUHTARLARDAN ERDOĞAN İÇİN OY İSTEDİ

​​​​​​​Seçime kısa süre kala Cumhur ve Millet ittifakının birleşenleri oy için ziyaretlerini sıklaştırdı.

Seçime kısa süre kala Cumhur ve Millet ittifakının birleşenleri oy için ziyaretlerini sıklaştırdı. Akyazı belediye başkanı Bilal Soykan’da ziyaretlerini sıklaştıranlardan biri.

Önceki gün SESOB’a bağlı Oda başkanları ile Belediye Ek hizmet binasında verdiği bir kahvaltıda bir araya gelen belediye başkanı Bilal Soykan, öğleden sonra da mahalle muhtarları ile yine aynı yerde bir araya geldi.

Başkan Soykan Mahalle Muhtarlarından 28 Mayıs Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel başkanı Recep Tayyip Erdoğan için destek istedi ve hem kendiniz oyunuzu verin hem de mahalle sakinlerinize oy verdirin isteğinde bulundu.