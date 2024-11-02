Başkan Soykan’dan Mahalle ziyareti

​​​​​​​Akyazı belediye başkanı Bilal Soykan beraberinde BBP li mecçlis üyeleri Engin Özgür ve Ahmet Yıldırım olduğu halde Yağcılar Mahallesine giderek muhtar Ali Öz’le görüştü ve kendisinden bir

Akyazı belediye başkanı Bilal Soykan beraberinde BBP li mecçlis üyeleri Engin Özgür ve Ahmet Yıldırım olduğu halde Yağcılar Mahallesine giderek muhtar Ali Öz’le görüştü ve kendisinden bir kez daha isteklerini ve sorunlarını dinledi birlikte asfaltlanması istenen yolda incelemelerde bulundu ve mahalle arası yolların asfalatlanacağı hususunda söz verdi.

Azaları Metin Saktan ve Necdet Yıldız’la birlikte misafirlerini ağırlayan Yağcılar Mahalle Muhtarı Ali Öz, belediye başkanı Bilal Soykan’ın BBP li meclis üyeleri ile birlikte mahallesine gelerek sorunlarını dinlemesi, uzun zamandan beri yapılmasını ve asfaltlanmasını bekledikleri ve de istedikleri yollarının asfaltlanacağı konusunda kendilerine söz vermesini büyük bir memnuniyet ve mutlulukla karşıladığını söyledi ve hem başkan Soykan’a hem de belediye meclis üyelerine teşekkür etti.