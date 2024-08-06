BAŞKAN SOYKAN’DAN BASINA VERYANSIN

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan son günlerde bazı yayın kuruluşları tarafından yürütülen algı operasyonları ve yalan haberler üzerine açıklama yaptı. Yapılan haberlerin art niyetli olduğunu ifade eden Başkan Soykan, “

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan son günlerde bazı yayın kuruluşları tarafından yürütülen algı operasyonları ve yalan haberler üzerine açıklama yaptı. Yapılan haberlerin art niyetli olduğunu ifade eden Başkan Soykan, “

2019 yılında hemşerilerimizin teveccühleri ile seçildiğimiz görevimizi en iyi şekilde yerine getirmek için tüm çalışma arkadaşlarımızla birlikte yoğun bir mesai içerisindeyiz. Özellikle 2024 Yerel Seçimleri aday adaylığı sürecinden itibaren şahsıma ve belediyemize yönelik yalan haberlerle algı yaratılma çabasının farkındayız. 31 Mart Yerel Seçimlerinde umduklarını bulamayarak büyük bir hüsrana uğrayanlar bugün yine yalan, fitne ve tüm hazımsızlıkları ile bir mücadele içerisindeler.

Basın Ahlak Kurallarının en başında “Gazetecilik mesleği, kişisel yarar için ve kamu zararına kullanılamaz”, “Kişi ve kurumlar aleyhinde iftirada bulunulamaz” ve “Haberler doğruluğuna emin olunmadan yazılamaz” başlıkları yer almasına rağmen basın etik ve ahlakından yoksun olan bu kişi ve kişiler kendi çıkarlarını kamu çıkarlarının önünde tutarak yalan söylemekten geri durmuyorlar.

Akyazı’nın gelişmesinden rahatsız olanlara, düzenleri bozulduğu için vatandaşa yalan söylemekten çekinmeyenlere inat, eğilmeden, bükülmeden dim dik durarak bu sinsi algı operasyonlarına aldırmadan çalışmaya Akyazı için hizmet üretmeye, vatandaşlarımızın hizmetinde olmaya devam edeceğiz.

5 yılda ilçemize onlarca eser kazandıran AK Parti’mizin gönül ve hizmet belediyeciliğini önümüzdeki 4,5 yılda da tüm rağmenlere rağmen sürdüreceğiz.