Başkan Soykan’dan ’10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’ mesajı

​​​​​​​Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayınlayarak, tüm basın çalışanlarının gününü kutladı.

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayınlayarak, tüm basın çalışanlarının gününü kutladı.

Bilginin her geçen gün katlanarak çoğaldığı ve teknolojinin takip edilmesi zor bir hızda geliştiği günümüz dünyasında, medyanın hayati bir önem taşıdığını ifade eden Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, “ Milletimizin gözü, kulağı ve dili olan, vatandaşlarımızın haber alma ve bilgi edinme ihtiyacının doğru biçimde karşılanmasına vesile olan gazetecilerimiz, şüphesiz ülkemizin demokratikleşme sürecine büyük katkı sunmaktadırlar. Demokrasinin en önemli unsurlarından biri olan basın, vatandaşlarımızın haber alma özgürlüğünün en önemli ve etkili aracıdır” dedi.

Başkan Soykan, “ Gazetecilik; büyük fedakârlık isteyen, mesai mefhumu olmayan, zor şartlarda yürütülen onurlu bir meslektir. Meslek etiğine ve tarafsızlık ilkesine riayet ederek görevini hakkıyla yapan basının varlığı, ülkemizin, ilimizin ve ilçemizin gelişmesi açısından çok önemlidir. Özellikle yerel basınımız, ilimizde ve ilçemizdeki gelişmeler konusunda halkımızı bilgilendirmekte ve ekonomik, kültürel, sosyal gelişiminde etkin bir rol üstlenmektedir” diye konuştu.

Gazeteciliğin, son derece meşakkatli bir meslek olduğunu dile getiren Belediye Başkanı Bilal Soykan, “ Bu uğurda gerektiğinde kendi can güvenliklerini dahi riske ederek görevlerini yerine getiren basın çalışanları, verdikleri bu mücadeleyle saygıyı fazlasıyla hak etmektedirler. Böylesine önemli ve müstesna görevde; insanların ortak sesi, gözü ve kulağı olan, basın meslek ilkelerini başarı ile ifa eden tüm basın çalışanlarının ‘10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlar, görevlerinde başarı dilerim” ifadelerini kullandı