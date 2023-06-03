Başkan Soykan’a bir eleştiri de BBP Akyazı İlçe başkanı Yolcu’dan geldi  “BİZİ DERİNDEN ÜZDÜN BAŞKAN “

​​​​​​​Cumhur ittifakı içinde yer alan Büyük Birlik Partisi Akyazı İlçe başkanı Naim Yolcu, 14 ve 28 Mayıs tarihlerinde yapılan seçimlerde elde edilen başarı nedeniyle her iki seçimde

Cumhur ittifakı içinde yer alan Büyük Birlik Partisi Akyazı İlçe başkanı Naim Yolcu, 14 ve 28 Mayıs tarihlerinde yapılan seçimlerde elde edilen başarı nedeniyle her iki seçimde cumhur ittifakını destekleyen Akyazılılar yayımladığı bir açıklama ile bir taraftan teşekkür ederken, diğer taraftan da belediye başkanı Bilal Soykan’a eleştiride bulundu.

Naim Yolcu açıklamasında şu görüşlere yer verdi;

“Sevgili Akyazılı hemşerilerim.. Çok zorlu süreçlerden geçerek kurulan cumhur ittifakının ortakları olarak 4 ilçe başkanı bir araya gelip oylarımızı nasıl yukarılara taşırızın hesabını yaptık.

Bilindiği gibi 14 Mayıs ta yapılan seçimde Akyazı’nın oy oranı yüzde 78 olarak açıklandı ve bu oy oranı ile Marmara birincisi olduk. İkinci tur seçiminde ise daha çok çalıştık ve yüzde 78 olan oy oranımızı yüzde 82’ye çıkardık. Oy oranımızın artmasında en büyük etken kuşkusuz ortak çalışma ve birlikte karar alma neticesinde olmuştur.

28 Mayıs gecesi ittifak ortakları İlçe başkanları olarak aldığımız kararda seçim zaferimizi çarşı içinde kurulacak olan bir platformda kutlama yapacaktık. Ne hikmetse birlikte aldığımız bu karar tek taraflı olarak iptal edilmesi ve konuşmanın Ak Parti İlçe binası balkonunda yapılması bizi derinden üzmüştür.

Beklerdik ki; Sıkıntılı ve stresli bir seçim dönemini nasıl birlikte omuzlayarak zafere ulaştıysak, zafer gecesinde de yine birlikte kutlayarak cumhur ittifakı birlikteliğini ve dostluğunu dosta düşmana gösterelim. ..

Maalesef bu olmadı olamadı…

Belediye başkanı Sayın Bilal Soykan bey, fazla heyecan yapmış olacak ki, biz 4 İlçe başkanlarının aldığı ortak kutlama mekanını yetersiz bularak balkon konuşması düzenledi.

Sayın başkanın siyasi hedefleri olabilir, kendini ön plana çıkarma hevesi de olabilir. Lakin cumhur ittifakı bileşenleri olarak bizler kendi nefsani duygularımızı bir kenara iterek, Devletimizin bekası için verilen bu kritik mücadeleye odaklandık.. .

İsterdik ki; Tıpkı Ankara’da Cumhurbaşkanlığı külliyesinden verilen o liderler fotoğrafı gibi bir fotoğrafta biz verelim..

Maalesef olmadı…

Son derece üzgünüz…”

BBP Akyazı İlçe başkanı Naim Yolcu açıklamasının son bölümünde de her iki seçimde kendilerini destekleyen Akyazılılara teşekkür etti.