BAŞKAN SOYKAN ÖĞRENCİLERLE DOĞA YÜRÜYÜŞÜ YAPTI

​​​​​​​Akyazı Kuzuluk’ta eğitim ve öğretimini sürdürmekte olan İşmont Halil İbrahim Bildirici Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi tarafından düzenlenen ve bu yıl ikincisi gerçekleşen doğa yürüyüş

Akyazı Kuzuluk’ta eğitim ve öğretimini sürdürmekte olan İşmont Halil İbrahim Bildirici Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi tarafından düzenlenen ve bu yıl ikincisi gerçekleşen doğa yürüyüş etkinliğine belediye başkanı Bilal Soykan’da katıldı.

Okul önünde başlayıp Aksartepe de son bulan yürüyüşün sonunda Aksartepe’ye ulaşan başkan ve öğrenciler tepede şanlı bayrağımızla birlikte toplu bir resim çektirdikten ve biraz da dinlendikten sonra geri döndüler.

Belediye başkanı Bilal Soykan, güzel bir yürüyüş oldu. Hem spor yaptık hem de öğrenci kardeşlerimize eşlik ettik. Bu organizasyonun geleneksel hale getirilmesini umuyor ve temenni ediyorum dedi ve hem öğretmenlere hem de öğrencilere yeni eğitim yılında üstün başarılar diledi.