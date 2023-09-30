Başkan Soykan kandil simidi dağıttı

​​​​​​​Akyazı Belediye başkanı Peygamber Efendimizin doğum nedeniyle kutlanan kandil gecesinde belediyede çalışan personelini

Akyazı Belediye başkanı Peygamber Efendimizin doğum nedeniyle kutlanan kandil gecesinde belediyede çalışan personelini tek tek odalarında ziyaret ederek hem kandillerini tebrik etti hem de ziyaret ettiği personeline kandil simidi verdi.

Belediyemizde birlik ve beraberlik ruhu en üst düzeydedir diyen başkan Soykan, böylesine anlam ve maneviyat yüklü gün ve gecelerde yöneticiler ve çalışanlarımız bir araya gelir birbirimizin kandillerini tebrik ederiz. Bu gün de bu akşam idrak edeceğimiz anlamı çok yüksek gecemiz nedeniyle ben de belediye başkanı olarak personelimizi çalıştıkları yerlerde ziyaret edip kandillerini kutladım ve kandil simidi ikramında bulundum dedi.