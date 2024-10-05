Başkan Soykan Boncuksan’ı ziyaret

​​​​​​​Akayız belediye başkanı Bilal Soykan Kuzuluk Topçusırtı Mahallesinde faaliyetini sürdürmekte olan boncuk üretim fabrikasını ziyaret etti. İşyeri sahibi Cengiz Demiralay’dan hem

çalışmaları hem ürettikleri ürünler hem de satışları konularında geniş bilgiler aldı. Bu arada fabrikada çalışan 30 civarında işçiyle de tek tek konuşarak hal hatırlarını sordu ve kendilerine çalışmalarında kolaylıklar temennisinde bulundu ve bir isteklerinin olup olmadığını sordu.

Ziyaret sonrası açıklama işyeri sahibi Cengiz Demiralay’dan geldi. Patron Demiralay zeytin ve şimşir başta olmak üzere çeşitli ağaçlardan boncuk, tespih ve düğme gibi ürünler ettiklerini ve ürettikleri ürünleri yurt içi ve yurt dışında tükettiklerini söyledi ve özellikle yurt içinde açılan Fuarlara katılarak hem ürünlerini tanıtma ve sergileme fırsatı bulduklarını, hem de kendileri ile aynı işleri yapan diğer firmaların ürettikleri ürünleri görme şansını yakaladıklarını söyledi ve Başkan Soykan’a ziyareti için teşekkür etti.

Belediye başkanı Bilal Soykan’da bu tür ziyaretleri sıkla yapacağını söyledi ve ülkemize katma değer katan, istihdam yaratan bu tür işletmelerin artması temennisinde bulundu ve işletme sahibini tebrik etti.