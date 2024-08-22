BAŞKAN SOYKAN “BELEDİYELER YER DE SATAR, YER DE ALIR”

Akyazı belediye başkanı Bilal Soykan, 24 Ağustos 2024 Cumartesi günü yapılacak olan Akyazı Akbalık yağlı pehlivan güreşleri ile ilgili olarak düzenlenen

HABER: SALİM ÖZYILMAZ

Akyazı belediye başkanı Bilal Soykan, 24 Ağustos 2024 Cumartesi günü yapılacak olan Akyazı Akbalık yağlı pehlivan güreşleri ile ilgili olarak düzenlenen basın toplantısında soru cevap kısmında gazetemiz Akyazı temsilcisi Salim Özyılmaz, güreşlerle ilgili sorularının yanında son günlerde Akyazı’da tekrar konuşulmaya başlanan yer satışları ile ilgili de bir soru sordu.

Salim Özyılmaz’ın Akyazı belediyesinin borcu yok diyorsunuz ama yer satışlarınızın devam ettiği şeklinde ilanlarınızı görüyor ve de bazı basın yayın organlarında da bu konu gündem olmaya devam ediyor. Borcunuz ve ihtiyacınız yoksa neden yer satışı yapıyorsunuz şeklindeki sorusuna Belediye başkanı Bilal Soykan’ın cevabı şöyle oldu “ Bu soruya biraz geriye dönerek cevap vereyim. Bilindiği gibi ben şu anda ikinci dönem Akyazı belediye başkanlığı görevini yürütüyorum. İlk göreve geldiğimde, içinde Ak-Belde A.Ş. de dahil olmak üzere belediyemizin 90 milyon lira borcu vardı. Kamuda devamlılık esastır anlayışı ile bu borçları ödememiz gerekiyordu. Göreve başladığımız ilk yıl ki bütçemiz 50 milyon liraydı. O bütçeyle borçları kapatamayacağımız için biz de borçları kapatma adına belediyemize ait bazı menkul ve gayrı menkulleri satarak, bazılarını da borçlu olduğumuz kurumlarla takas yapıp mahsuplaşmak suretiyle borçlarımızı kapattık. Takas yapıp mahsuplaştığımız para miktarı ise 22 milyon liradır. Benden önceki dönemde belediye 475 dönüm yer satışı yapmış ve 13 milyon lira gelir elde etmiş. Biz ise 5 yıllık ilk dönem içinde 75 dönüm yeri 14 milyon liraya sattık. Yine aynı dönem içerisinde tapusuz atıl durumda olan tespit ettiğimiz yerlerin belediye adına tapularını çıkarıp belediyemize katkı sağladık. Ayrıca yine aynı dönem içinde 49,5 dönümü Yahyalı bağlantı yolu için yapılan istimlak olmak üzere toplamda 110 dönüm yer satın aldık. Görülüyor ki birilerinin söylediği veya yazdığı gibi satıp aldığımız paraları da satıp çarçur etmemişiz.

Akyazı belediyesi olarak şu an itibarıyla geçmişe oranla ekonomik bakımdan daha güçlüyüz. 470 milyon liralık bütçemiz var. Belediye olarak ne vergi dairesine, nede SGK’na tek kuruş borcumuz yok. Görevimizin ilk 5 yılında belediyenin hiç borcu olmadı. Aldığımız kredilerin tamamını zamanında ödedik. Var olan borçlarımız ise bizden önceki döneme ait ve henüz vadesi gelmemiş borçlardır. O borçları da vadesi geldiğinde ödemesini yapacağız.

Belediyeler yer de satar yer de alır

Belediye başkanı Bilal Soykan devamla” Belediyeler ihtiyaç duyduğunda yer de satar, yer de satın alır. Bizde öyle yaptık. Bizden önceki döneme ait borçları kapatmak için yer sattık ve borçsuz bir belediye konumuna geldik. Yeri geldi yer satın aldık. Dikkat edilirse bizim satışını yaptığımız yer miktarı 75 dönüm. Satın aldığımız yer miktarı ise 110 dönüm. Belediyemize kazandırdığımız yerler ise işin cabası. Burada asıl mesele şu. Geçmişte 475 dönüm yeri ucuz paralarla satılırken konuşmayan ve yazmayanlar Bugün 75 dönüm yer sattığımız için hem de yeri değerlendirmek suretiyle sattığımız için bize yazılı ve sözlü saldıranlar geçmişte 475 dönüm yeri kelepir fiyatlara sattıklarında neden konuşmadılar ve de yazmadılar. Asıl sorulması ve sorgulanması gereken soru bu.

Hizmetlerimizi kimse küçümseyemez

Göreve geldiğimizden bu yana ben ve arkadaşlarım canla başla çalışıyoruz. Çalışmamızın ana nedeni yaşadığımız güzel Akyazı’mızı daha ileri taşımak ve hak ettiği mertebeye ulaştırmaktır. Recep Tayyip Erdoğan Spor kompleksi, otogar, mezbaha yapıp hizmete sunduk. Kilometrelerce asfalt döktük. Bizim yaptığımız bu önemli ve büyük hizmetleri hiç kimse küçümseyemez. Biz inatla ve inançla doğru bildiğimiz bu yolda ilerlemeye dev am edeceğiz.

Söylemler ve yayınlar kasıtlı yapılıyor

Bilal Soykan, 50 milyon bütçeyle aldığımız belediyemizi bugün 470 milyon liraya çıkardık. Biz çalışıyoruz. Yaptığımız yer satışlarından sağladığımız geliri asla çarçur etmedik. Borçlarımızı kapattık, yatırımlarımızı gerçekleştirmede kullandık. Biz bildiğimiz yolda emin adımlarla yürüyoruz. Amacımız ve hedefimiz Akyazı’mızı hak ettiği yere ulaştırmaktır. O nedenle yapılan o söylemleri ve yazılanların kasıtlı yapıldığını çok net bir şekilde söyleyebilirim. İfade ettiğim gibi biz doğru bildiğimiz yoldan emin adımlarla ilerliyoruz. Bu durumu kamuoyunun da bilgisine sunmak isterim diyerek açıklamasını v e sorulan soruyu cevapladı.