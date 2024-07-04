Başkan soykan: Akyazılıları Cumartesi günü çarşı içine bekliyor

Avrupa şampiyonası başladığı günden itibaren Türkiye’nin tüm maçlarını çarşı içine kurdurduğu dev ekrandan izlettiren belediye başkanı Bilal Soykan Cumartesi günü oynanacak olan Türkiye-

Avrupa şampiyonası başladığı günden itibaren Türkiye’nin tüm maçlarını çarşı içine kurdurduğu dev ekrandan izlettiren belediye başkanı Bilal Soykan Cumartesi günü oynanacak olan Türkiye-Hollanda maçını da yine dev ekrandan izlemek isteyen Akyazılıları çarşı içine davet etti.

Ayağının tozuyla Ankara’dan dönen Belediye başkanı Bilal Soykan Avusturya ile oynanan çeyrek finale kalma maçını Akyazılılarla birlikte izledi ve maç öncesi hazırlattığı Türk bayraklarını kendi elleri ile maçı izlememeye gelen Akyazılılara dağıtmıştı.

Hollanda maçının önemli bir maç olduğunun altını çizen başkan Soykan, bizim çocuklar Hollanda’yı da devre dışı bırakacak güçtedir. Akyazılılar olarak bizlerde toplu olarak hep birlikte çarşı içinde kurduracağımız dev ekrandan millilerimizi destekleyelim. Onun için bütün sporsever Akyazılıları bu maçı birlikte izlemeyle davet ediyorum açıklaması yaptı.