Başkan Soykan Abhaz anma programına katıldı

​​​​​​​Beraberinde başkan yardımcıları Mehmet Öztürk ve Ali Özer olduğu halde Kocaeli Kartepe İlçesi hipodromunda bu yıl ikincisi yapılan

Beraberinde başkan yardımcıları Mehmet Öztürk ve Ali Özer olduğu halde Kocaeli Kartepe İlçesi hipodromunda bu yıl ikincisi yapılan 21 Mayıs abhazları anma programına katıldı.

Düzenlenen törende yapılan konuşmaları dinleyen ve etkinlikleri izleyen başkan Soykan’a Kocaeli Abhaz Kültür Derneği başkanı Hasan Konca tarafından bir plaket verildi ve hem kendisine hem de beraberindeki başkan yardımcılarına teşekkür edildi.

Kocaeli Kartepe’de düzenlenen 21 Mayıs abhazları anma programına Sakarya Muhtarlar Federasyonu başkanı Erdal Erdem, Akyazı belediye meclis üyesi İksan Özcan başta olmak üzere abhaz kökenli mahalle muhtarları ile kalabalık Akyazılı ve Sakaryalı abhaz da katıldı.