Başkan Soykan 24 Temmuz Gazetecilerin ve Basın Bayramı’nı kutladı

Doğru ve ilkeli haberlerle kamuoyunu aydınlatan medyanın demokrasinin temel taşlarından bir tanesi olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Bilal Soykan,

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, yayınladığı mesaj ile ‘24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutladı.

Doğru ve ilkeli haberlerle kamuoyunu aydınlatan medyanın demokrasinin temel taşlarından bir tanesi olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Bilal Soykan, “ Özgür, tarafsız ve etik değerlere bağlı bir gazetecilik anlayışı, toplumun bilgilendirilmesi ve haber alma özgürlüğünün korunması için büyük önem taşımaktadır. 24 Temmuz 1908 Türk Basınında sansürün kaldırılması tarihidir ve bu önemli gün ‘Gazeteciler ve Basın Bayramı’ olarak kutlanmaktadır” dedi.

Basın mensuplarının kamuoyunu bilgilendirme adına zor şartlarda görev yaptığını ifade eden Başkan Soykan, “Kamuoyunu bilgilendirme görevini yürüten basın, kamu yararını ilgilendiren olay ve konularda haber ve bilgi vererek toplumu aydınlatır. Kamuoyunu bilgilendirmede üstlenmiş oldukları bu sorumluluklarını en iyi şekilde fedakarca yerine getirmek için gece gündüz demeden çalışan, doğru ve tarafsız haber yapımını ilke edinen tüm basın mensuplarına teşekkür ediyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm basın mensuplarımıza görevlerinde başarı diliyor, toplumun gözü, kulağı, sesi olan basın mensuplarımızın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutluyorum” ifadelerini kullandı.