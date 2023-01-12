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  • BAŞKAN SEZGİN DURMUŞ “ Emekli olmak isteyen Bağ-Kurluların mağduriyeti giderilmeli”
Akyazı Güncel
Giriş Tarihi : 12-01-2023 21:13

BAŞKAN SEZGİN DURMUŞ “ Emekli olmak isteyen Bağ-Kurluların mağduriyeti giderilmeli”

​​​​​​​Akyazı Madeni Sanatkarlar Odası Başkanı Sezgin Durmuş EYT’ye takılan Bağ-Kurlu Esnaf ve Sanatkarların gün konusunda ki mağduriyetleri mutlaka giderilmelidir dedi.

BAŞKAN SEZGİN DURMUŞ “ Emekli olmak isteyen Bağ-Kurluların mağduriyeti giderilmeli”

Akyazı Madeni Sanatkarlar Odası Başkanı Sezgin Durmuş EYT’ye takılan Bağ-Kurlu Esnaf ve Sanatkarların gün konusunda ki mağduriyetleri mutlaka giderilmelidir dedi.

Sosyal Güvenlik şemsiyesi altında bir olan Emekli Sandığı, Sigorta ve Bağ-Kurluların emekli olmalarında aranan şartların özellikle Bağ-Kurlu olan esnafın aleyhinde olması kabul edilebilecek bir durum değildir diyen Akyazı Madeni Sanatkarlar Odası Başkanı Sezgin Durmuş, Sigorta kapsamında olanların 5 bin günle, Bağ-Kurlu olan Esnafın ise 9 bin günle emekli olmasının istendiğine dikkat çekerek, eşitlik şartlarına da uygun olmayan  konuyu Türkiye  Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel başkanı Bendevi  Palandöken’e aktardıklarını, Genel başkanın da konuyu Cumhurbaşkanı ve Sosyal Güvenlik Bakanına intikal ettirdiğini ve yakından da takip ettiğini, olumlu bir sonucun çıkmasını ve aynı şemsiye altında olan tüm kurum çalışanlarının aynı şartlarda emekli olmalarının sağlanmasını beklediklerini  açıklamasına ekledi.

 
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