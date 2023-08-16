BAŞKAN BİLAL SOYKAN:‘17 Ağustos’u unutmadık unutmayacağız’

​​​​​​​Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, 17 Ağustos 1999 depreminin 24’üncü yıl dönümü sebebiyle bir mesaj yayınladı. Asrın felaketi olarak adlandırılan depremin acılarının hala çok taze olduğunu ifade eden

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, 17 Ağustos 1999 depreminin 24’üncü yıl dönümü sebebiyle bir mesaj yayınladı. Asrın felaketi olarak adlandırılan depremin acılarının hala çok taze olduğunu ifade eden Başkan Soykan, “ Bu büyük felaketi unutmadık unutmayacağız” dedi.

17 Ağustos 1999 depreminin tarih sayfalarında Türk Milletinin yaşadığı en acı felaketlerden bir tanesi olarak yerini aldığını ifade eden Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan açıklamasında, “ Millet olarak tarihimizin en acı günlerinden bir tanesini yaşadığımız 17 Ağustos 1999 depreminin üzerinden tam 24 yıl geçti. Depremden en çok etkilenen şehirlerden olan Sakarya’mızda acılarımız hala çok taze. ‘Sesimi duyan var mı’ sözü hiçbir Sakaryalının hafızasından silinmiyor. Binlerce insanımızın vefatına, bir o kadar insanımızın da yaralanmasına neden olan depremin acılarını hala yüreğimizde hissediyoruz” ifadelerini kullandı.

Başkan Soykan, “ 17 Ağustos depremini unutmamakla beraber, bu acıların tekrar yaşanmaması için tedbirlerimizi artırmalıyız. Deprem kuşağında olan bölgemizde afet bilincini oluşturmalıyız. Devletimiz birçok yasal düzenlemeyi hayata geçirdi ve kentsel dönüşüm adına önemli adımlar atıldı. Ancak hala yapılacak çok şey var. Kentsel dönüşüm konusunda cesur adımlar atarak yapı stoklarımızı sağlamlaştırmalıyız. 6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilde yıkıma sebep olan deprem bu gerçeği bir kez daha yüzümüze vurdu. Depreme karşı bir an önce hazırlıklı hale gelmemiz gerekiyor. Bu vesileyle 17 Ağustos 1999 yılında yaşanan Marmara Depremi’nde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum” dedi.