Baraka Cami Dernek yönetimi Güzel çalışmalara imza atıyor

​​​​​​​Akyazı Baraka Cami Derneğinin gençlerden kurulu yönetimi önemli ve de güzel çalışmalara imza atmayı sürdürüyor.

Akyazı Baraka Cami Derneğinin gençlerden kurulu yönetimi önemli ve de güzel çalışmalara imza atmayı sürdürüyor.

Yapılan seçim sonrası göreve gelen ve başkanları Hasan Kaliç yönetiminde göreve gelir gelmez kollarını sıvayarak çalışmalarına başlayan Dernek yönetimi, ilk olarak camilerinin halılarına, boyasına kadar, iç ve dış kısımlarında eksik gördüklerini tümüyle değiştirmek oldu.

Yine gençlerden oluşan yönetim önemli gecelerde cami cemaatine vermeye başladığı ikramlarla da dikkat çekmeye başladı. Dernek başkanı Kaliç, vermekte olduğumuz bu ikramları artık geleneksel hale getirdik ve bu uygulama camimiz ayakta olduğu sürece devam edecektir açıklamasında bulundu v e dün akşam idrak edilen güzel gecede bu geleneği tekrarladılar.

Cami cemaati de genç dernek yönetiminin sürdürmekte oldukları çalışmaları dikkatle takip ettiklerini ve takdirle karşıladıklarını belirterek, dernek yönetiminin talebi halinde bizde cami cemaati olarak üzerimize düşen görev ne ise onu yapmaya hazırız diyerek yönetime olan güvenlerini ve takdirlerini tekrarladılar.