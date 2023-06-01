Balkan şampiyonu karatecilere Çiçekli karşılama

​​​​​​​26-28 Mayıs tarihleri arasında Karadağ’ın Bar İlinde yapılan 27. Balkan Karate şampiyonasında yıldız bayanlar kategorisinde ülkemizi temsil

26-28 Mayıs tarihleri arasında Karadağ’ın Bar İlinde yapılan 27. Balkan Karate şampiyonasında yıldız bayanlar kategorisinde ülkemizi temsil eden ve şampiyonada karşısına çıkanı yenerek Balkan şampiyonu olan Ayşen Saner ile aynı şampiyonada ikinci olmayı başaran Sare Kaya ve elde edilen başarıda büyük pay sahibi olan hocaları Sezai Yolcuoğlu şampiyona sonrası Türkiye’ye ve Akyazı’ya döndüler.

Başarılı sporcular sporseverler ve sporcuların yakınları tarafından Akyazı girişinde karşılandılar ve hem hocalarına hem de başarılı sporculara çiçek takdim ettiler.

Konvoy eşliğinde Akyazı’ya giriş yapan sporcular ellerinde bayrakları ile şehir merkezinde tur attılar. Akyazılılarda tur atan başarılı sporculara alkışları ile destek verdiler.

Antrenör Sezai Yolcuoğlu elde ettiğimiz başarıda sporcularımızın ailelerinin büyük katkısı var ve kendilerine teşekkür ediyorum derken, Balkan ikincisi olan Sare Kaya’nın annesi Nagihan Kaya’da kızım başarılı bir sporcu olmak istiyordu. Oldu da. Sezai Yolcuoğlu hocamızın kızıma çok büyük emekleri var. Kendisine bir anne olarak teşekkür ediyorum dedi.