Balcı ve Orman ailesi akraba oldular

​​​​​​​Akyazı’nın efsane başkanı merhum Yaşar Yazıcı’nın yıllarca yardımcılığını yapan iş insanı Ayhan Balcı ve eşi Lale Balcı yakışıklı oğulları

Akyazı’nın efsane başkanı merhum Yaşar Yazıcı’nın yıllarca yardımcılığını yapan iş insanı Ayhan Balcı ve eşi Lale Balcı yakışıklı oğulları Enes Murat’ı Sakarya’da ikamet etmekte olan Halise/Vedat Orman çiftinin güzel kızları Sinem’le evlendirdiler.

Balcı ve Orman ailelerini akraba yapan Sinem ve Enes Murat’ın nikahlarını Akyazı Belediye başkanı Bilal Soykan kıydı. Batakköylüler düğün salonunda gerçekleşen nikah töreninde Başkan Soykan evlilik cüzdanını sağlık ve mutluluk dilekleri ile birlikte genç çifte birlikte verdi.

Siyaset ve iş dünyası Sinem ve Enes Murat çiftinin düğününde bir kez daha bir araya geldi. Düğün merasimine katılan kalabalık davetli çifte bir taraftan hediyelerini verirken, diğer taraftan da sağlık ve mutluluk dileklerini iletmeyi ihmal etmediler. Düğün sonrası her iki ailenin büyükleri kendilerini bu mutlu gecede yalnız bırakmayan davetlilere teşekkür ettiler.