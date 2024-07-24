Balcı TESK başkan vekili oldu

​​​​​​​Türktiye Fırıncılar Federasyonu başkanı ve Sakarya Yenigün Gazetesi imtiyaz sahibi Halil İbrahim Balcı geçtiğimiz günlerde Türkiye’nin dört bir

Türktiye Fırıncılar Federasyonu başkanı ve Sakarya Yenigün Gazetesi imtiyaz sahibi Halil İbrahim Balcı geçtiğimiz günlerde Türkiye’nin dört bir yanından gelen birlik ve federasyon başkanlarının katılımı ile Bursa’da yapılan TESK yönetim kurulu toplantısında başkan vekilliği görevine getirildi.

Halil İbrahim Balcı’nın Türkiye’nin önemli meslek kuruluşlarından biri olan TESK yönetim kurulu üyeliğinin ardından başkanvekilliği gibi çok önemli bir göreve getirilmesi Sakarya’da olduğu gibi Akyazı’da da memnuniyet yarattı.

Bizim Akyazı İnternet Haber Sitesi olarak Halil İbrahim Balcı’yı tebrik ediyor, görevlerinden üstün başarılar temenni ediyoruz.