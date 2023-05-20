Balballı’lı Can ailesini düğün heyecanı sardı

​​​​​​​Sakarya ve Akyazı Balbalının sevilen, sayılan ve köklü ailelerinden biri olan Can ailesini düğün heyecanı sardı.

Sakarya ve Akyazı Balbalının sevilen, sayılan ve köklü ailelerinden biri olan Can ailesini düğün heyecanı sardı.

Ailenin büyüğü Hilmi Can’ın (Eynipha) yeğeni, Nevin (Amçıpha) ve Şafak Can’ın (Eynipha) yakışıklı delikanlısı Serkan Can gönlünü kaptırdığı Mevlüde (Kabıpha) ve Merhum Muammer Yılmaz (Yaşba) çiftinin güzel kızları Sibel ile 27 Mayıs 2023 Cumartesi günü Akyazı’ya bağlı Gebeş Köyünün D-100 Karayolu kenarında bulunun Amra Garden kır bahçesinde yapılacak düğünü için geri sayıma geçti ve yapılacak olan bu düğün hem Can ailesini hem de Yılmaz ailesini mutlu bir heyecan sardı.

Bu düğün Abhaz camiasının saygın iki ailesi olan Eynipha ve Yaşba ailelerini akraba (dünür) yapacak. 27 Mayıs 2023 Cumartesi günü saat 10.00 da başlayacak olan düğün 24.00’e kadar devam edecek.