BALBALLI MAHALLESİNDE KAÇAK AFGANLI GURUBU YAKALANDI

​​​​​​​Ülkelerinden ayrılıp önce İstanbul’a oradan da Yunanistan üzerinden Avrupa Ülkelerine gitmek üzere yola çıkan 60 civarında Afganlı kendilerini getiren TIR’ın İstanbul’a geldik diyerek

Ülkelerinden ayrılıp önce İstanbul’a oradan da Yunanistan üzerinden Avrupa Ülkelerine gitmek üzere yola çıkan 60 civarında Afganlı kendilerini getiren TIR’ın İstanbul’a geldik diyerek onları Akyazı’nın Balballı Mahallesi yakınlarına indirdi.

TIR’ın dorsesinden inen Afganlı kaçaklar kalabalık bir şekilde dolaşırken Balballı Mahallesi gençleri tarafından görüldü.

Gençler önce büyüklerine sonra da Jandarmaya ihbarda bulundular. Bu ihbar Üzerine jandarma ve mahalle sakinleri Kaçak Afganlıları aramaya başladılar ve 60 ın üzerinde kaçak Afganlıyı buldular.

Jandarmaya ifade veren kaçaklar ülkelerinden Avrupa ülkelerine gitmek üzere yola çıktıklarını15 gün İran’da kaldıktan sonra Türkiye’ye geçtiklerini Doğu Beyazıt’ta aracılık yapanlarla anlaştıktan sonra bir TIR’la Önce İstanbul’a oradan da Yunanistan’a gitmek için yola çıktıklarını, aracılara kişi başına 2 şer bin dolar ödediklerini, sonra da İstanbul’a geldik diye bizi burada indirerek bizi bırakıp gittiler.

Jandarma Kaçakların telefonlarını kullanarak aracılık yapan 2 kişiye ulaştı ve yakalayarak göz altına aldı.