Bağlantı köprü için Muhtarlar bastırıyor Ama…

Akyazı Kuzuluk’ta D-140 karayolunun geçmesinden sonra Şose Mahallesi ile Orta Mahalleyi birbirinden ayırmış, yine aynı yol mahalle girişlerinin

Akyazı Kuzuluk’ta D-140 karayolunun geçmesinden sonra Şose Mahallesi ile Orta Mahalleyi birbirinden ayırmış, yine aynı yol mahalle girişlerinin kapanmasına neden olmuştu. Girişlerin kapanmasının ardından iki mahalle arasına araçları ile gidip gelmek isteyenler bir hayli yol kat etmek zorunda bırakılmışlardı.

Uzun zamandan beri gündemde olan bu konunun halledilmesi, iki mahalleyi birbirine bağlayacak olan köprünün yapılmasına ilişkin iki mahalle muhtarının ç abaları bugüne kadar sonuçsuz kalmıştı.

Kuzuluk Orta Mahalle Muhtarı Murat Çakmakçı ve Şose Mahalle Muhtarı Nail Ünlütürk önceki gün bir kez daha Karayolları 1.bölge müdürü Tuncay Çolak’a makamında ziyaret edip sorunun giderilmesini istediler.

İki Mahalle Muhtarı Çakmakçı ve Ünlütürk ortak olarak yaptıkları açıklamada şunları söylediler “Yıllardan beri bu sorunu çözmek için gayret gösteriyoruz. Projesi Sakarya Büyükşehir tarafından yapılan ve Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından da onaylanan ancak bir türlü yapılamayan köprülü kavşağın yapılması için Karayolları 1.Bölge Müdürümüzü makamında bir kez daha ziyaret edip isteğimizi ilettik. 1.Bölge Müdürümüz konuyu bildiğini, çözümü konusunda da bütün imkanlarını kullanacağını söyledi. İnşallah bu söz tutulur ve bizde bu sıkıntıdan kurtuluruz”