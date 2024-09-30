BADİLTAHİR BEY’Lİ ÖZCAN AİLESİ YASTA

​​​​​​​İlçemiz Bediltahirbey mahallesi halkından Talih Özcan ve Cengiz Özcan'ın Abileri, Selçuk ve Sedat Özcan'ın Babaları Turan Özcan vefat etti.

İlçemiz Bediltahirbey mahallesi halkından Talih Özcan ve Cengiz Özcan'ın Abileri, Selçuk ve Sedat Özcan'ın Babaları Turan Özcan vefat etti.

Merhum Sedat Özcan’ın Cenazesi Bediltahirbey mahallesi Camii'nde kılınanÖğlen Namazını müteakip aile mezarlığında toprağa verildi.

75 yaşında hayatını kaybeden Turan Özcan'ın, 2014 yılında Sakarya ve Düzce bölgelerindeki Kafkas kültür derneklerinde görev alan ve CHP Akyazı Gençlik Kolları Başkanlığı ve Sekreterliği görevlerinde bulunan CHP Düzce Milletvekili Talih Özcan'ın ağabeyi olduğu öğrenildi

Merhum Sedat Özcan’a Allah’tan rahmet yakınları ve sevenlerine başsağlığı dileriz. BİZİM AKYAZI

Oğlu Selçuk Özcan 0541 544 69 98