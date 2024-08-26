Babasına uğur getirdi Babası birincilik kürsüsünde kendisi annesinin kucağında alkışta

​​​​​​​Miray Erdoğan 8 aylık. Babası Yusuf Erdoğan yağlı pehlivan güreşçisi. Cumartesi günü yapılan Akbalık güreşlerinde Büyük orta da çok başarılı güreşler attıktan ve tüm rakiplerini yendikten sonra Büyük Orta

Miray Erdoğan 8 aylık. Babası Yusuf Erdoğan yağlı pehlivan güreşçisi. Cumartesi günü yapılan Akbalık güreşlerinde Büyük orta da çok başarılı güreşler attıktan ve tüm rakiplerini yendikten sonra Büyük Orta boyda birinci olup kürsünün en üst basamağına çıkma başarısı gösterdi.

Küçük Miray annesi Arzu Erdoğan’la birlikte babasını izlemek ve ona destek vermek için Cumartesi günü Akbalık Er meydanına geldi.

Babasının güreşlerini büyük bir heyecanla izledi. Güreşlerden anlamıyor bile olsa meydan hakeminin babasının elini her havaya kaldırışında onun rakibini yendiğini anlayıp o minnacık elleri ile babasını alkışlaması çok dikkat çekti ve anlam yüklüydü.

Yusuf Erdoğan’da hem değerli eşinin hem de güzel kızının kendisini izlediğini bildiği için güreşlerde rakiplerini yenmek için olağanüstü bir gayret gösterdi ve tüm rakiplerini yenip Büyük orta boyda birincilik kürsüsüne çıktı ve böylece kızının alkışını ve güvenini de bir kez daha hak etmiş oldu.