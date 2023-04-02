AYKUT ÖĞRETMEN OKULUNDA HAYALİNDEKİ KÜTÜPHANEYİ KURDU

​​​​​​​Vakıf Mahallesi Orta okulu Türkçe Öğretmeni Aykut Maraş görev yaptığı okulunda uzun bir mesai sonucu hayalindeki kütüphaneyi

Vakıf Mahallesi Orta okulu Türkçe Öğretmeni Aykut Maraş görev yaptığı okulunda uzun bir mesai sonucu hayalindeki kütüphaneyi oluşturarak öğrencilerinin hizmetine sundu.

6 yıl önce atandığı Vakıf Ortaokulunda 2022 yılı Kasım ayı ara tatili dönüşü kütüphane oluşturmak “benim şahsi meselem” diyerek işe başlayan Aykut Maraş 6 aylık süre içinde arzuladığı kütüphaneyi okuluna kazandırdı.

Kendi becerilerinin yanında kendi bütçesinden de harcama yaparak 1500 kitaplı bir kütüphane oluşturmayı başaran Aykut öğretmen bakın bu işi nasıl başarmış kendi ağzından dinleyelim.

“2022 Kasım ayında bu işe girdim. Toparlamak için bayağı bir uğraş verdim. Çok şükür değdi. Kütüphane orta masayı geri dönüşüm malzemesinden yaptım. Geri dönüşüm malzemesinden pano oluşturarak Kelime elime Kütüphanesi köşesi oluşturdum. Daha sonra eski dolapları yenilemek için geri dönüşüm boya malzemesi alarak rafları öğrencilerimiz ile boyayıp yeniledim. Tabii ki çoğunu kendi cebimden ve bütçemden yaptım. Yine de olsa yaparım. Yavaş yavaş kitapları topladım ve güncelledim. Özellikle günümüz edebiyat ve çocuk edebiyatı kitap seçkisi ve kalitesi olarak ilçede tek kütüphanedir.

Kütüphaneye kitap ağacı şeklinde rafı eski bir velimle, mobilyacı velimle yaptık. İşçiliği benden, ustalığı ise ondandı. Kitap ağacı malzemelerini de tamamen kendi cebimden yaptım. Bank, ağaç kitaplık, sokak lambası ve kelime kütüphanesi ile kütüphanemizde sanat sokağı köşesi oluşturdum. Son olarak zekâ oyunları köşesi ve rafı da oluşturdum.

Mayıs ayına kadar da Birkaç kaligrafi duvar yazıları ve görsel çizimler, köşelik koltuklar ile ilçe ortaokullarında, özelikle köy ortaokullarında en nitelikli kütüphane yapmadan bırakmayacağım. Mesleğimde onuncu yılımı dolduracağım. Bu kütüphane projesi benim için ayrı bir projeydi. Bu konuda çok yoruldum, çok emek harcadım. Ama, sonuna az kaldı. Fazlası ile değdi.

"Kütüphane zamana açılan bir kapıdır. "Kitapsız büyüyen bir çocuk susuz büyüyen ağaca benzer." Yazıları ve renklendirme, görsel çizimler ve köşeli koltuklar ile mayıs sonunda hedefime ulaşacağım. Gerekirse bunları da kendi imkanlarımla yaparım. Kütüphanemizde çeşitli zekâ oyunları setleri var. Kelime oyunu gibi... Özelikle 35 takım satranç takımımız var. Aynı anda 70 öğrenci satranç oynayabilir.

Günümüzde en çok okunan nitelikli genç ve çocuk edebiyatı kitaplarını kütüphanemize aldım. Hatta öğretmen arkadaşlar için bile kitap köşesi oluşturdum. Elimde bütçe oluştukça daha da birçok kitap alacağım. 1500 civarında kitap var. Bu bana göre az.

Geçtiğimiz Şubat ayı içinde “Akyazı-Okuyorum” toplantısı benim kütüphanemde yapıldı. Toplantıya 40 öğretmen, idareci, müdür ve şube müdürleri katıldı.”

Kütüphanesindeki kitaplarının çok az olduğunu belirten Aykut Öğretmen kütüphanesinin zenginleşmesi için sizlerden kitap yardımı talebinde bulunuyor. Kitap desteğinde bulunacak olanlar için işte Aykut öğretmenin telefon numarası 0 541 656 05 24

Bu idealist öğretmenimize BİZİM AKYAZI Gazetesi ekibi olarak teşekkür ediyor, tebriklerimizi iletiyoruz.