AYDOĞDU  KARDEŞLERİN BABA ACISI

​​​​​​​İlçemiz Pazarköy Mahallesi halkından Merhum Osman Aydoğdu'nun oğlu, Merhum Alirıza, Eşref ve Kadir Aydoğdu'nun kardeşleri, 22-23. Dönem Milletvekili Recep Yıldırım'ın eniştesi,

İlçemiz Pazarköy Mahallesi halkından Merhum Osman Aydoğdu'nun oğlu, Merhum Alirıza, Eşref ve Kadir Aydoğdu'nun kardeşleri, 22-23. Dönem Milletvekili Recep Yıldırım'ın eniştesi, Emekli Öğretmen Ali. Nihat ve Gazi Süleymanpaşa camii İmam Hatibi Murat Aydoğdu'nun babası Halit Aydoğdu vefat etti.

Merhum Halit Aydoğdu’nun cenaze namazı ikindi namazı sonrasında oğlu Gazisüleymanpaşa camii imam Hatibi Murat Aydoğdu tarafından kıldırıldı.

Merhumun canazesi Pazarköy Mahallesi Aile mezarlığında toprağa verildi.

Merhuma cenabı Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar niyaz ederiz.Mekanı cennet olsun. BİZİM AKYAZI

Taziye : Murat AYDOĞDU : 5305413648