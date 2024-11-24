AYDIN UÇKUN GÖZ YAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİ

Konuralp mahallesi mahallesi sakinlerinden merhum Süleyman uçkunun oğlu Yakup, Adem Uçkun’un kardeşleri, İdris Uçkun’un amcası İbrahim Çelik'in bacanağı Sedat Civan’ın kayınpederi AYDIN UÇKUN vefat etti.
Cenazesi 24 Kasım Pazar günü Alaağaç mahallesindeki hanesinden alınarak getirildiği Kubbeli Cevat Ayhan caminde kılınan öğle namazına müteakip Harmanlı aile mezarlığında toprağa verildi.
Merhum Aydın Uçkun’a Allah’tan rahmet yakınları ve sevenlerine başsağlığı dileriz. BİZİM AKYAZI
İbrahim Çelik: 0542 774 59 83
Damadı Sedat civan:0541 355 87 41