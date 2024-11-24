  • Anasayfa
  • Vefat
  • AYDIN UÇKUN GÖZ YAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİ
Vefat
Giriş Tarihi : 24-11-2024 22:44

AYDIN UÇKUN GÖZ YAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİ

​​​​​​​Konuralp mahallesi mahallesi sakinlerinden merhum Süleyman uçkunun oğlu Yakup, Adem Uçkun’un kardeşleri, İdris Uçkun’un amcası İbrahim Çelik'in bacanağı Sedat Civan’ın kayınpederi

AYDIN UÇKUN GÖZ YAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİ

Konuralp mahallesi mahallesi sakinlerinden merhum Süleyman uçkunun oğlu Yakup, Adem Uçkun’un kardeşleri, İdris Uçkun’un amcası İbrahim Çelik'in bacanağı Sedat Civan’ın kayınpederi AYDIN UÇKUN vefat etti.

Cenazesi 24 Kasım Pazar günü Alaağaç mahallesindeki hanesinden alınarak getirildiği Kubbeli Cevat Ayhan caminde kılınan öğle namazına müteakip Harmanlı aile mezarlığında toprağa verildi.

Merhum Aydın Uçkun’a Allah’tan rahmet yakınları ve sevenlerine başsağlığı dileriz. BİZİM AKYAZI

 

İbrahim Çelik: 0542 774 59 83

Damadı Sedat civan:0541 355 87 41

 

Bizim AkyazıBizim Akyazı

Bizim Akyazı
ETİKETLER: