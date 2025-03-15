Vefat
Giriş Tarihi : 15-03-2025 15:28

AYDIN KARDEŞLERİN ANNE ACISI

​​​​​​​Akyazı’nın köklü ailelerinden İlçemiz Ömercikler Mahallesinde ikamet eden  merhum Hamit Aydın'ın eşi, emekli öğretmen Sami Aydın, Prof. Dr. Turgut Aydın ve Prof Dr. zeki Aydın'ın anneleri, gazeteci Hacı

AYDIN KARDEŞLERİN ANNE ACISI

Akyazı’nın köklü ailelerinden İlçemiz Ömercikler Mahallesinde ikamet eden  merhum Hamit Aydın'ın eşi, emekli öğretmen Sami Aydın, Prof. Dr. Turgut Aydın ve Prof Dr. zeki Aydın'ın anneleri, gazeteci Hacı İbrahim Aydın'ın yengeleri Emine Aydın vefat etti.

90 yaşında hayatını kaybeden Emine Aydın’ın Cenazesi  Gazi Süleymanpaşa Camii'nde kılınan öğlen namazına müteakip süt fabrikası yanı aile mezarlığında toprağa verildi.

Merhumeye cenab-ı Allah'tan rahmet yakınlarına sabırlar niyaz ederiz.Mekanı cennet olsun. BİZİM AKYAZI

Taziye : Sami AYDIN  05323838207

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