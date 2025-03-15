AYDIN KARDEŞLERİN ANNE ACISI

​​​​​​​Akyazı’nın köklü ailelerinden İlçemiz Ömercikler Mahallesinde ikamet eden merhum Hamit Aydın'ın eşi, emekli öğretmen Sami Aydın, Prof. Dr. Turgut Aydın ve Prof Dr. zeki Aydın'ın anneleri, gazeteci Hacı

Akyazı’nın köklü ailelerinden İlçemiz Ömercikler Mahallesinde ikamet eden merhum Hamit Aydın'ın eşi, emekli öğretmen Sami Aydın, Prof. Dr. Turgut Aydın ve Prof Dr. zeki Aydın'ın anneleri, gazeteci Hacı İbrahim Aydın'ın yengeleri Emine Aydın vefat etti.

90 yaşında hayatını kaybeden Emine Aydın’ın Cenazesi Gazi Süleymanpaşa Camii'nde kılınan öğlen namazına müteakip süt fabrikası yanı aile mezarlığında toprağa verildi.

Merhumeye cenab-ı Allah'tan rahmet yakınlarına sabırlar niyaz ederiz.Mekanı cennet olsun. BİZİM AKYAZI

Taziye : Sami AYDIN 05323838207