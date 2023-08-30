AVCI KARDEŞLERDEN MANSUR BABAYA SON GÖREV

Geçtiğimiz gün vefat eden, yaklaşık 1 yıldan beri tutulduğu ve tedavi gördüğü amansız hastalık sonucu hayatını kaybeden

Geçtiğimiz gün vefat eden, yaklaşık 1 yıldan beri tutulduğu ve tedavi gördüğü amansız hastalık sonucu hayatını kaybeden Akyazı Müftülüğünden emekli Mansur Avcı için evlatları Enes ve Ömer Avcı kardeşler babalarına son görevlerini yerine getirmenin mutluluğunu yaşadılar.

Oldukça kalabalık bir topluluğun katıldığı 3 okuma gecesinin son akşamında Merhum Mansur Avcı için Kuran-ı Kerim, Mevlit ve ilahiler okundu. Okumanın sonunda Eski Akyazı Müftüsü Aziz Partanaz Birlikte görev yaptığı Mansur Avcı’ın kişiliği ile ilgili olumlu görüşlerini anlattı. Mansur Avcı'nın görevine düşkün, sakin ve iyiliksever biri olduğunu anlattı. Dua ise Cevat Ayhan Kubbeli Yeni Cami İmamı Metin Kolay tarafından yapıldı ve Mansur Avcı’nın ruhuna bağışladı.

Okuma ve duanın ardından düzenlenen geceye katılan topluluğa yemek ikramında bulunuldu.

Babalarına son görevlerini en güzel bir şekilde yapmanın huzurunu yaşayan evlatları Enes ve Ömer Avcı kardeşler babaları için düzenlene geceye acılarını paylaşmak üzere katılan cemaata teşekkür ederek helallik istediler.