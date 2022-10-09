Akyazı Magazin
Giriş Tarihi : 09-10-2022 16:33

 ATV TUTKUNLARI KEREMALİDE

Ülkenin çeşitli yerlerinden yola çıkarak buluşan onlarca doğasever ATV Tutkunu Hafta sonunu  Keremali Yaylasında geçirmek için Pazarköy Mahallesinde buluştular

 ATV TUTKUNLARI KEREMALİDE

Ülkenin çeşitli yerlerinden yola çıkarak Akyazı Pazarköy Mahallesinde buluşan onlarca ATV Tutkunu doğaseverler Hafta sonunu Keremali Yaylasında geçiriyorlar

Ülkenin çeşitli yerlerinden yola çıkarak buluşan onlarca doğasever ATV Tutkunu Hafta sonunu  Keremali Yaylasında geçirmek için Pazarköy Mahallesinde buluştular.

Akyazı Pazarköy Mahallesinde toplanan Onlarca ATV tutkunu doğaseveri Pazarköy Muhtarı  Zekeriya Akcan ve Mahalle halkı karşıladı.Pazarköy Belediye parkında ağırlanan Doğaseverler burada yemek ve çay sonrası Keremali yaylasına gitmek üzere yola çıktılar.

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