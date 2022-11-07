ATSO YÖNETİMİ VE MECLİSİNDEN TOBB BAŞKANI HİSARCIKLIOĞLU’NA ZİYARET

​​​​​​​Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Z.Şinasi Bayraktar Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri,

Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Z.Şinasi Bayraktar Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri, Akyazı Ticaret Borsası Başkanı Ali. Şener Bayraktar Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri ile birlikte Türkiye Odalar ve

Borsalar Birliği ( TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nu ziyarette bulundular.

Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Z. Şinasi Bayraktar yeni döneme dair hedefleri hakkında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Genel Başkanı Sn. Rifat Hisarcıklıoğluyla istişare ’de bulundu. Yeni seçilen meclis üyeleriyle tanıştırma programı yapıldı. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Başkan Bayraktar ve beraberinde heyete yeni dönem çalışmaları için başarılar dileyerek hayırlı olsun dileklerini sundu.

Başkan Bayraktar; TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’na göstermiş oldukları ilgi ve alakadan dolayı teşekkürlerini iletti.