ATSO yönetimi 2024 yılını değerlendirdi

​​​​​​​Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası (ATS O) başkanlığına getirilen Sadi Ömercikoğlu’nun başkanlığında toplanan ATSO yönetimi ilk toplantısında hem başkanvekillerini

Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası (ATS O) başkanlığına getirilen Sadi Ömercikoğlu’nun başkanlığında toplanan ATSO yönetimi ilk toplantısında hem başkanvekillerini belirledi, hem de 2024 yılını değerlendirdi.

ATSO’nun yeni başkanı Sadi Ömercikoğlu, başkanımızın ölümü bizleri fazlasıyla üzmüştür. ATSO yönetimi olarak onun bıraktığı yerden çalışmalarımızı aynı tempoda sürdüreceğiz dedi ve yapılan bu toplantıda iki başkan vekilimizi seçtik. Ayrıca 2024 yılının genel bir değerlendirmesini yaptık dedi.

Yapılan seçim sonunda Mehmet Öztürk ve Ali Gezer başkanvekilliğine getirildiler.