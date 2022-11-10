ATATÜRK’ÜMÜZÜ MİNNET VE ŞÜKRANLA ANDIK

​​​​​​​Cumhuriyetimizin kurucusu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ümüzü ölümünün 84.yılında Ülkemizin ve Dış temsilciliklerimizin herk tarafında olduğu gibi Akyazı’da da rahmet ve minnetle ve andık.

Cumhuriyetimizin kurucusu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ümüzü ölümünün 84.yılında Ülkemizin ve Dış temsilciliklerimizin herk tarafında olduğu gibi Akyazı’da da rahmet ve minnetle ve andık.

Anıt önünde tören

Atamızın ölümünün 84.yılı münasebetiyle ilk tören Anıt önünde yapıldı. İlçe Kaymakamı Yakup Güney ve Belediye başkanı Bilal Soykan anıta çelenk koyduktan sonra dikkat komutuyla ve çalan sirenler eşliğinde 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve saygı duruşu sonrasında Atatürk İlkokulu Müzik Öğretmeni Gizem Kayhan yönetiminde istiklal marşımız söylendi ve gönderde bulunan Türk Bayrağı yarıya indirildi.

Sosyal Gelişim Merkezindeki tören

Anıt önündeki törenden sonra protokol, öğrenciler ve vatandaşlar Akyazı Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan programı izlemek için Sosyal Gelişim Merkezine giderek yerlerini aldı.

Buradaki tören de Saygıuruşu ve İstklal Marşının söylenmesi ile başladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşma Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Fatih Dilaveroğlu tarafından yapıldı.

Okul Müdürünün konuşmasının ardından iki öğrenci tarafından şiir okundu ve daha sonra da programa misafir olarak katılan Atatürk İlkokulu öğretmen ve öğrencileri tarafından oratoryo gösterisi yapıldı. Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan tiyatro gösterisi sonrası düzenlenen anma töreni video gösterimi ve toplu fotoğraf çekilmesi ile son buldu.

Kimler katıldı

Ata’mızın vefatının 84. Yılı etkinlikleri kapsamında gerçekleşen anma programlarına Kaymakam Yakup Güney, Belediye Başkanı Bilal Soykan, Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Turan, Siyasi Partilerin İlçe başkanları, Belediye Meclis üyeleri, Belediye başkan yardımcıları, Gaziler, Mahalle Muhtarları ve başkanları, Daire Müdürleri, öğretmen ve öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.