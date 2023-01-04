Akyazı Spor
Giriş Tarihi : 04-01-2023 20:58

ATATÜRK ORTA OKULU KIZ VOLEYBOL TAKIMI İL İKİNCİSİ

​​​​​​​İlçemiz Atatürk Ortaokulu kız voleybol takımı Sakarya’da düzenlenen okullar arası voleybol takımı büyük bir başarıya imza atarak il ikincisi oldu.

ATATÜRK ORTA OKULU KIZ VOLEYBOL TAKIMI İL İKİNCİSİ

İlçemiz Atatürk Ortaokulu kız voleybol takımı Sakarya’da düzenlenen okullar arası voleybol takımı büyük bir başarıya imza atarak il ikincisi oldu.

Rakiplerini teker teker yenerek finale yükselen Atatürk İlkokulu Kız voleybol takımı finalde  Hendek temsilcisi Şehit Mahmut Bey Ortaokulu ile karşılaştı.

Sakarya Lütfi Yaman Kapalıspor salonunda yapılan, Zevkli ve çekişmeli geçen müsabakada  eşitlik sağlanınca Setlerde uzatmaya gidildi. Son seti kaybeden voleybolcularımız il ikincisi oldu.

Bu sonuçla  kız voleybol takımımız gelecek günlerde yapılacak bölge elemelerinde  ilimizi temsil etme hakkını kazandı.

Takımımızın bu başarısı Akyazı’da ve okulda sevinçle karşılanırken Okul Müdürü Faruk Kaya öğrencilerimizi ve onları müsabakalara hazırlayan öğretmenimiz ve velilerimizi tebrik ederim dedi.

 

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