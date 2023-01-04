ATATÜRK ORTA OKULU KIZ VOLEYBOL TAKIMI İL İKİNCİSİ

​​​​​​​İlçemiz Atatürk Ortaokulu kız voleybol takımı Sakarya’da düzenlenen okullar arası voleybol takımı büyük bir başarıya imza atarak il ikincisi oldu.

İlçemiz Atatürk Ortaokulu kız voleybol takımı Sakarya’da düzenlenen okullar arası voleybol takımı büyük bir başarıya imza atarak il ikincisi oldu.

Rakiplerini teker teker yenerek finale yükselen Atatürk İlkokulu Kız voleybol takımı finalde Hendek temsilcisi Şehit Mahmut Bey Ortaokulu ile karşılaştı.

Sakarya Lütfi Yaman Kapalıspor salonunda yapılan, Zevkli ve çekişmeli geçen müsabakada eşitlik sağlanınca Setlerde uzatmaya gidildi. Son seti kaybeden voleybolcularımız il ikincisi oldu.

Bu sonuçla kız voleybol takımımız gelecek günlerde yapılacak bölge elemelerinde ilimizi temsil etme hakkını kazandı.

Takımımızın bu başarısı Akyazı’da ve okulda sevinçle karşılanırken Okul Müdürü Faruk Kaya öğrencilerimizi ve onları müsabakalara hazırlayan öğretmenimiz ve velilerimizi tebrik ederim dedi.