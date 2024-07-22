ASSU OKUL YAPTIRIYOR TEMEL KAZISI BAŞLADI  

Akyazı Dokurcun Mahallesinde ticari faaliyet gösteren ASSU fabrikası sahibi Yaşar Kalebaşı tarafından babası adına yaptırmayı taahhüt ettiği ve geçen yıl zamanın Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, İl Milli Eğitim

Akyazı Dokurcun Mahallesinde ticari faaliyet gösteren ASSU fabrikası sahibi Yaşar Kalebaşı tarafından babası adına yaptırmayı taahhüt ettiği ve geçen yıl zamanın Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı ve okul binasını yapacak olan Yaşar Kalebaşı, Ak Parti Genel Başkan yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, Büyükşehir belediye başkanı Ekrem Yüce, AKP İl başkanı Yunus Tever hazır bulunduğu ve Akyazı belediye başkanı Bilal Soykan’ın da ev sahipliği yaptığı bir toplantıda hazırlanan protokolü imzalamışlardı.

Atılan imzalarla ASSU işletme sahibi Yaşar Kalebaşı tarafından yapılacak olan 12 derslikli Dokurcun Nazif Kalebaşı çok programlı lise binasının yapımına temel kazısı ile başlanıldı.

Akyazı Kaymakamı Mustafa İkbal Eşki beraberinde Akyazı belediye başkanı Bilal Soykan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Can olduğu halde inşaat mahalline gitti ve başlatılan ç alışmaları yerinde gördü, inceledi ve okul binasını yapacak olan ASSU işletme sahibi Yaşar kalebaşı’ndan bilgi aldı.

Kaymakam Eşki, güzel v e hayırlı bir yatırım. ASSU yönetim kurulu başkanı Yaşar Kalebaşını tebrik ediyorum. En kısa zamanda inşaatın tamamlanıp okulumuzun yeni eğitim ve öğretim yılına yetiştirilmesini temenni ediyorum derken, ASSU yönetim kurulu başkanı Yaşar Kalebaşı’da yapacağımız okul binamıza babamın adının verilecek olması aile olarak bizleri hepyecanlandırmış ve gururlandırmıştır. İnşallah okulumuzu yeni eğitim yılına yetiştirmenin gayreti içinde olacağız dedi.