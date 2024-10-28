 ASRIAD Sakarya’dan Kuzuluk’a 101 adet fidan dikimi yapıldı

​​​​​​​Kısa adı ASRIAD olan Asrın İş insanları Derneği tarafından Kuzuluk Şose Mahallesinde bulunun Akyazı Orman İşletme Müdürlüğüne ait boş arazide kendilerine tahsis edilen yer üzerinde

Kısa adı ASRIAD olan Asrın İş insanları Derneği tarafından Kuzuluk Şose Mahallesinde bulunun Akyazı Orman İşletme Müdürlüğüne ait boş arazide kendilerine tahsis edilen yer üzerinde Cumhuriyetimizin 101. Yıldönümü münasebetiyle 101 adet defne fidanı dikti.

ASRIAD ve Orman İşletme Müdürlüğü yetkililerinin aileleri ve çocukları ile birlikte katıldığı fidan dikiminde konuşan Şose Mahalle Muhtarı Nail Ünlütürk hem ASRIAD yöneticilerine hem de Orman İşletme Müdürlüğü ile çalışanlarına teşekkür etti ve mezberelik bir yerdi. Yapılan çalışma ile temizlendi ve fidan dikilecek hale getirildi. Allah’ın izniyle önümüzdeki günlerde şu an itibarıyla boş kalan arazi üzerinde de Orman İşleme Müdürlüğümüz tarafından yapılacak olan fidan dikimi ile ile bu yer mesire yeri haline gelecek ve büyüyecek olan o ağaçların altında insanlarımız çoluk ve çocukları ile ailece hoş sohbet içinde yiyip çay-kahve içecekler, dinlenecekler ve hoş sohbet etme imkanı bulacaklardır. Bizde bu duruma seviniyoruz dedi.