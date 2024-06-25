Askeri fabrikalar genel müdürü Ersoy Kızılay Akyazı Şubesini ziyaret etti

​​​​​​​Aslen Akyazılı olan Askeri Fabrikalar Genel Müdürü İmdat Ersoy bayram tatilini geçirmek için geldiği Akyazı’da Kızılay Şubesini ziyaret etti ve

Aslen Akyazılı olan Askeri Fabrikalar Genel Müdürü İmdat Ersoy bayram tatilini geçirmek için geldiği Akyazı’da Kızılay Şubesini ziyaret etti ve başkan Mustafa Birincioğlu’ndan çalışmaları ile ilgili bilgiler aldı.

Kızılay Akyazı Şubemizin önemli çalışmalara imza attığı bildiğini söyleyen Genel Müdür Ersoy, kan bağışı konusunda Türkiye genelinde her zaman ilk üç arasına girmeyi başaran Kızılay Şubemizin değerli başkan ve yönetimini tebrik ediyorum dedi ve her konuda yanlarında olduğunu ve olmaya da devam edeceğini söyledi.

Kızılay Akyazı Şubesi başkanı Mustafa Birincioğlu da Askeri Fabrikalar Genel Müdürü değerli hemşerimiz İmdat Ersoy’un Kızılay Şubemize yaptığı bu ziyaret bizi son derece onurlandırmış ve mutlu etmiştir. Kendilerine teşekkür ediyor, görevlerinde üstün başarılar diliyorum dedi.

Ziyarette İmdat Ersoy’un eşi Meryem Züleyha Ersoy ile Mustafa Birincioğlu’nun eşi Nurten Birincioğlu da eşlerine refakat ettiler.